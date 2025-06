"Extreme Inhalte": OnlyFans sperrt Bonnie Blues Account

Bonnie Blue, ein bekanntes OnlyFans-Model, wurde dauerhaft von der Plattform verbannt. Der Grund: Verstöße gegen die Nutzungsrichtlinien. "Inhalte mit extremen Herausforderungen sind auf OnlyFans nicht verfügbar und nach unseren Nutzungsbedingungen und der Richtlinie für zulässige Nutzung nicht gestattet", erklärte ein Sprecher der Plattform in einer Stellungnahme, die unter anderem Ok! vorliegt, und führte weiter aus: "Jeder Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen führt zur Deaktivierung von Inhalten oder Konten… Aus diesem Grund war es notwendig, diese Maßnahme zu ergreifen. Wir greifen immer ein, wenn Nutzer gegen unsere Richtlinien verstoßen." Zudem betonte er, dass diese Sperre dauerhaft sei.

Für Bonnie ist das ein harter Schlag, denn diese Maßnahme erfolgt, nachdem sie zuvor mit einem umstrittenen Projekt für Aufsehen gesorgt hatte. Sie wollte bei einem Event, das sie selbst als "Petting Zoo" bezeichnete, mit 2.000 Männern an einem Tag vor laufender Kamera intim werden. Während der Veranstaltung wollte die britische Blondine den Freiwilligen erlauben, alles mit ihr zu machen, was sie wollen, während sie gefesselt und geknebelt in einer Glaskiste liegt. "Keine Grenzen. Keine Pausen. Nur ich, in einer Kiste und bereit, benutzt zu werden", kündigte sie damals verheißungsvoll an.

Erst vor wenigen Tagen sagte Bonnie die geplante Veranstaltung überraschend ab. Die Gründe dafür behielt die Influencerin allerdings für sich. Auf TikTok verriet sie lediglich, dass der ursprüngliche "Petting Zoo" gestrichen sei, versprach ihren Fans aber ein Ersatz-Event. "Es wird etwas noch Schöneres geben", kündigte sie geheimnisvoll an. Was genau kommen soll, ließ Bonnie offen, doch statt des Rekordversuchs kündigte das Model einen neuen Livestream an, den sie als "verrücktesten und größten Livestream aller Zeiten" beschrieb. Details dazu gab sie bisher nicht preis. Viele ihrer Anhänger rätselten deshalb in den sozialen Medien, welche ausgefallene Aktion sich die Britin diesmal überlegt hat. Klar ist nur: Bonnie bleibt auch ohne OnlyFans weiter Gesprächsthema.

Bonnie Blue, Dezember 2024

Bonnie Blue, Juni 2024

