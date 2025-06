Romeo Beckhams süße Reaktion auf Papa Davids Ritterschlag

David Beckham (50) wurde von König Charles III. (76) für seine Verdienste im Sport und seine Wohltätigkeitsarbeit mit einem Ritterschlag geehrt. Der ehemalige Fußballstar ist jetzt offiziell als "Sir David Beckham" bekannt, während seine Ehefrau Victoria Beckham (51) den Titel "Lady Victoria Beckham" trägt. Romeo Beckham (22) teilte seine Freude über die Ehrung seines Vaters auf Instagram mit den Worten "So stolz auf dich" und rührte die Fans mit seinem liebevollen Post. Auch der jüngste Sohn Cruz Beckham (20) gratulierte seinem Vater über Social Media: "Ich bin so stolz auf dich, Dad, ich liebe dich." Hingegen gab es von Brooklyn Beckham (26), dem ältesten Sohn der Familie, weiterhin keine Reaktion auf die frohe Botschaft.

Der Ritterschlag wurde David im Rahmen der King’s Birthday Honours List verliehen – einer jährlichen Liste, die Einzelpersonen für außergewöhnliche Leistungen und Beiträge zur britischen Gesellschaft würdigt. Mit dieser Auszeichnung schließt sich David prominenten Persönlichkeiten an, wie Schauspieler Gary Oldman (67) und Musiker Roger Daltrey, die ebenfalls auf der Liste aufgeführt wurden. Für den Sportler markiert diese Ehre den Höhepunkt einer Karriere, die ihn nicht nur als Fußballer, sondern auch als global aktiven Wohltäter auszeichnet. Die Freude wird jedoch von familiären Spannungen überschattet: Es gibt Berichte über ein angespanntes Verhältnis zwischen Brooklyn und dem Rest der Beckham-Familie. Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz Beckham (30) nahmen sowohl Davids Ehrung als auch andere wichtige Familienereignisse zuletzt nicht wahr.

Hinter den Kulissen seiner Karriere war David nie unumstritten. Britischen Medien zufolge hat er das Ehrungssystem in der Vergangenheit kritisch betrachtet, was scheinbar seine jahrzehntelange Wartezeit auf den Ritterschlag erklären könnte. Doch davon abgesehen betont er in seinen jüngsten Interviews vor allem die Werte seiner Kindheit, die ihn geprägt haben: Bescheidenheit und eine tiefe Bindung zu seiner Heimat. In der öffentlichen Wahrnehmung wird David heute als Symbol für britischen Stolz gefeiert, und die neue Ehrung scheint nicht nur persönliche Erfüllung, sondern auch das lange ersehnte öffentliche Novum für den gebürtigen Londoner zu sein.

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

