Gewusst? Rita Russek war früher mit Miroslav Nemec liiert

Rita Russek, bekannt als Kommissarin Anna Springer in der beliebten Krimireihe "Wilsberg", hatte einst eine Beziehung mit einem berühmten Tatort-Kommissar. In den 1980er-Jahren war die Schauspielerin mit Miroslav Nemec (70), besser bekannt als Ermittler Ivo Batic aus dem Münchner "Tatort", liiert. Die beiden lernten sich am Münchner Residenztheater kennen und waren vier Jahre lang ein Paar, bevor sich ihre Wege trennten. Rita Russek ist seit über zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer Teil von "Wilsberg", das 2025 sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Miroslav Nemec blickte in der ARD-Dokumentation Lebenslinien auf die Beziehung zurück: "Rita war zielstrebig, entschlossen, eine ebenbürtige Frau, mit der ich eine starke Beziehung geführt habe." Die beiden TV-Kommissare haben sich zwar in unterschiedlichen Krimiformaten einen Namen gemacht, sowohl "Wilsberg" als auch der Münchner "Tatort" spielen allerdings im selben Serienuniversum. Während Rita weiterhin Zuschauer als humorvolle und schlagfertige Ermittlerin begeistert, dreht Miroslav aktuell an der Seite von Udo Wachtveitl (66) seine letzten Folgen für den "Tatort". Im Jahr 2026 wird sich das langjährige Ermittler-Duo Batic und Leitmayr vom Fernsehen verabschieden. Allerdings sollen neue "Wilsberg"-Folgen kommen.

Rita Russek, die an der Seite von Roland Jankowsky auf sympathische Weise die spröde, aber liebenswerte Kommissarin Anna Springer verkörpert, fand ihren Weg zur Schauspielerei auf eher unkonventionelle Weise. Ihre ersten Bühnenauftritte hatte sie in einer Laienschauspielgruppe in Hessen, in der sie Molières "Der Bürger als Edelmann" spielte. Mit ihrem damaligen Talent und Charme fesselte sie die Zuschauer und legte so den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere. Heute begeistert sie in der seit Jahrzehnten laufenden Krimireihe und sorgt mit der Anti-Romanze zwischen ihrer Figur und Wilsberg für zahlreiche unterhaltsame Momente.

Getty / Hannes Magerstaedt Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, Schauspieler

ZDF und Thomas Kost Roland Jankowsky und Ritta Russek in der "Wilsberg"-Folge "Mit allen Wassern gewaschen"

