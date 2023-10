Oralverkehr mit Cristiano Ronaldo? Fler irritiert die Fans

Fler (41) verwirrt mit kuriosen Aussagen. Der gelernte Maler und Lackierer hatte 2005 mit seinem Debütalbum "Neue Deutsche Welle" den musikalischen Durchbruch geschafft. Sechs Jahre später gründete er das Independent-Label "Maskulin". Dieses bietet musikalischen Konkurrenten aufgrund des jungen Alters der Künstler oft Angriffsfläche für Spott. Der Rapper liefert seinen Kontrahenten nun aber selbst neuen Stoff für Lästereien! Bizarre Aussagen von Fler über das beste Stück von Cristiano Ronaldo (38) bieten Grund zur Häme.

In einem Video, welches derzeit unter anderem auf TikTok kursiert, redet sich der "Deutscha Bad Boy"-Interpret um Kopf und Kragen. Fler und sein Anrufer reden zunächst über den Penis von Cristiano Ronaldo. Infolgedessen kommt die Vermutung auf, dass der Fußballer besser bestückt sei als er. Das scheint Fler gegen Geld wohl auch live herausfinden zu wollen! Seine Antwort auf die Aussage lautet wie folgt: "Aber sei mal ehrlich, für zehn Millionen? Ganz im Ernst, wenn man für zehn Mio. kurz mal bei Ronaldo so in den Mund nimmt, Alter, ist eigentlich gut."

Fler hatte erst im Sommer mit einem Shitstorm zu kämpfen, der nach einem Foto von ihm mit der Dragqueen Olivia Jones (53) entbrannt war. Seine Fans übten Kritik an der Ablichtung mit einer Dragqueen und stellten Flers Männlichkeit infrage. Der Rapper zeigte sich aber unbeeindruckt und konterte: "Kack auf jeden, der nicht einfach den Menschen an sich respektieren kann."

Fler, Rapper

Rapper Fler im November 2022

Cristiano Ronaldo, Fußballstar

