Fler sucht neue Freundin und startet Dating-Aufruf im Netz

Fler (41) geht aktuell allein durchs Leben, doch das soll sich bald ändern. Der Rapper äußerte sich in seiner Instagram-Story zu seinem Beziehungsstatus und startete in diesem Zuge auch gleich einen Aufruf: "Anfragen bitte per DM." Flirtwillige Single-Ladys dürfen sich also gerne bei dem Berliner melden – oder auch nicht? Er versah seine Aussage zumindest mit einem Lach-Emoji mit tränenden Augen. Außerdem antwortete er auf die Frage, ob er verliebt sei: "Einmal und nie wieder."

Doch was ist aus Flers Ex geworden? 2018 hatte der "NDW 2005"-Interpretbekanntgegeben, bereits verlobt zu sein. In einem Interview mit Defshop verriet er, dass er seiner Auserwählten sogar einen ordentlichen Klunker an den Finger gesteckt hat: "Meine Frau hat auch einen Verlobungsring für 20.000 Euro." Sie soll ihn zu diversen Terminen begleitet haben, aber wollte angeblich nie vor die Kamera treten. Vor knapp zwei Jahren ist ihre Liebe jedoch zerbrochen.

Der 41-Jährige hatte zuletzt weniger mit seinem Liebesleben, sondern mit Sexschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. In einem Video, das auf TikTok kursierte, wurde vermutet, dass er einen kleineren Penis als Cristiano Ronaldo habe. Der Songwriter bot daraufhin an, das herausfinden zu wollen. "Aber sei mal ehrlich, für zehn Millionen? Ganz im Ernst, wenn man für zehn Mio. kurz mal bei Ronaldo so in den Mund nimmt, Alter, ist eigentlich gut", lauteten seine Worte.

Anzeige

Instagram / fler Fler, Rapper

Anzeige

Instagram / fler Rapper Fler posiert in Berlin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de