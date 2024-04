Rapper im Ruhestand? Fler möchte seine Karriere bald beenden

Deutschrap-Fans müssen sich wohl bald von einem Urgestein der Szene verabschieden. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits Rap-Legenden wie Farid Bang (37) und Bushido (45) ihren endgültigen Ruhestand angedeutet hatten, zieht jetzt wohl auch Fler (42) nach. Auf Instagram stellte sich der Berliner vor wenigen Tagen den Fragen seiner Fans und bestätigte dabei den endgültigen Zeitpunkt seines Karriereendes. Auf die Frage, wie lange er denn noch vorhabe zu rappen, entgegnete er lediglich: "50." Wie Raptastisch berichtet, soll der Künstler bereits vor einigen Monaten geäußert haben, im Alter von 50 Jahren den Schlussstrich ziehen zu wollen.

Die Fans des Rappers können also durchatmen, denn bis der Berliner das Wunschalter für seinen Ruhestand erreicht, verbleiben noch acht Jahre. Und anscheinend wird er seine treuen Anhänger schon bald mit neuen Tracks versorgen: Derzeit arbeitet der 42-Jährige nämlich fleißig an seinem Album "Vibe 2", das seine Fans bereits sehnsüchtig erwarten. Unter einen kürzlich geposteten Instagram-Beitrag schreibt Fler: "Danke für eure Geduld! Bin langsam wieder im Mode und Hyped!"

Neben seiner Musik hatte der Rapper zuletzt mit einer ziemlich außergewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam gemacht: Der 41-Jährige wandelte die Social-Media-Plattform glatt in ein Datingportal um. In einer Fragerunde verriet der Künstler, derzeit als Single durchs Leben zu gehen und startete im gleichen Atemzug den skurrilen Aufruf im Netz: "Anfragen bitte per DM." Ob der Berliner jedoch tatsächlich von den Single-Ladys unter seinen Fans kontaktiert werden wollte, blieb unklar. Hinter den Aufruf setzte Fler ein Lach-Emoji mit tränenden Augen und ließ so Interpretationsspielraum.

Rapper Fler posiert in Berlin

Fler im Februar 2024 in Berlin

