“Bachelor in Paradise”: Leyla Lahouar heult wegen Adrian!

Sie fühlt sich ins falsche Licht gerückt! Die aus Frankfurt stammende Leyla Lahouar ist bekannt aus diversen TV-Formaten wie Ex on the Beach oder Der Bachelor. Mit David Jackson fand sie jedoch nicht das große Glück. Die dunkelhaarige Beauty ist nun Teilnehmerin der Datingshow Bachelor in Paradise und sucht zusammen mit anderen Realitystars nach der großen Liebe. Aber bereits am Anfang bringt Adrian Alian (27) Leyla mit flapsigen Aussagen zum Weinen!

In der ersten Folge von "Bachelor in Paradise" spielt die Gruppe Flaschendrehen. Leyla muss beantworten, wann sie zum letzten Mal Sex hatte. Die Beauty gibt offen zu, dass sie in ihrem letzten Türkei-Urlaub mit jemandem intim geworden sei. "Von dir habe ich nichts anderes erwartet", ist Adrians krasse Aussage nach Leylas Geständnis. Die Beauty lässt ihrer Wut im Gespräch mit Pamela Ghazal freien Lauf: "Stempel mich ab, wenn du denkst, ich wär eine Nutte – mach! Aber Junge, du kennst mich nicht!" Adrians Verhalten sei für sie "abartig" und "respektlos".

Leyla erzählt im Anschluss ihrer Freundin Rebecca Ries, wie sehr die Situation sie mitgenommen habe. Rebecca spielt die Aussagen in Leylas Augen zunächst herunter. Am Ende hält sie aber doch zu ihrer Freundin: "Es tut mir wirklich leid! Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass dich das so verletzt hat."

