Doppel-Exit: Diese Bachelor-Girls müssen die Show verlassen!

Für diese beiden Girls ist es vorbei! David Jackson sucht aktuell nach der großen Liebe. Doch Der Bachelor muss sich auch in dieser Woche von einigen seiner verbliebenen acht Rosenladys verabschieden. In der vergangenen Woche verabschiedete sich David von Yolanda – die beim Einzeldate eigentlich noch ein gutes Gefühl hatte. Auch in Folge sieben muss jemand die Show verlassen: Leyla und Xenia erhalten keine Rose von David!

Während des Gruppendates schienen sich die beiden Ladys noch gut mit dem Schwaben verstanden zu haben, doch das hat wohl nicht ausgereicht. "Ich mag ihn gerne, wir haben tolle Gespräche gehabt, aber es hätte in den letzten sieben Wochen intensiver sein müssen. Das ist es nicht geworden und jetzt freue ich mich auf zu Hause!", macht Xenia deutlich. Auch Leyla trägt ihr Aus mit Fassung: "Ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut, aber manchmal ist es einfach so, dass man jemanden zu gut findet."

Eine Sache stört die Frankfurterin dennoch ziemlich: "Ich kann nicht nachvollziehen, warum er an meinem Tempo so gemeckert hat, wenn es eine Frau gibt, die eigentlich nie auf ihn zugegangen ist." Dabei spielt sie wohl auf Kontrahentin Jetty an. "Da war das Tempo sexy und in Ordnung… Muss er selber wissen", wundert sich Leyla.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / ku.senia Xenia, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Henriette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de