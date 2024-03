Krasse Veränderung! So sah Leyla Lahouar vor Injektionen aus

Im diesjährigen Dschungelcamp sorgte Leyla Lahouar (27) für jede Menge Gesprächsstoff. Dabei fiel sie nicht nur durch ihre lustige Art und ihren Flirt mit Mike Heiter (31) auf, auch ihr Look schien für Aufsehen zu sorgen. Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass der Realitystar ganz gerne mal den ein oder anderen Beauty-Eingriff in Anspruch nimmt. Umso mehr überrascht ein bislang ungesehener Schnappschuss von ihr. Auf die Frage eines Followers hin, teilt Leyla ein Bild aus dem Jahr 2017, das sie ohne jegliche Injektionen zeigt. Ganz natürlich posiert sie in mit einem Turban im Sonnenlicht.

Während Leyla mit dem Schnappschuss nun sicherlich mal wieder für Aufmerksamkeit sorgt, schaffte sie es zuletzt vor allem wegen ihrer Romanze mit ihrem einstigen Dschungel-Mitbewohner Mike in die Schlagzeilen. Nach ihrem Auszug aus dem australischen Busch hatten sie sich angenähert und vor einigen Wochen schließlich ihre Beziehung ganz offiziell gemacht. Seither zeigen sich die beiden Realitystars immer wieder turtelnd im Netz. Zuletzt teilten sie ein niedliches Pärchenfoto, auf dem der TV-Hottie seine Liebste Leyla leidenschaftlich zu sich für einen Kuss heranzog. Offenbar sollte das Bild dabei für sich sprechen, denn den Post betitelte der 31-Jährige einzig mit "Momente".

Dass die beiden Turteltauben heute überglücklich zu sein scheinen, soll vor allem einer zu verdanken sein – zumindest, wenn es nach ihr selbst geht. Das hatte keine Geringere als Mikes Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) vor einigen Wochen auf Social Media verlauten lassen. Wie die Influencerin berichtet hatte, habe Leyla mehrfach einen Korb von dem gebürtigen Essener kassiert. Das habe sich geändert, als sie sich in das Ganze eingeschaltet hatte. Gemeinsam mit ihrem Schamanen will Kim damals einen "Fluch gesetzt [haben], damit sie sich finden".

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar vor ihren Beauty-Eingriffen

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

