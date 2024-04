Für Leyla: Mike Heiter sagt eine SixxPaxx-Performance ab

Mike Heiter (31) hätte am Freitagabend seinen weiblichen Fans gemeinsam mit den SixxPaxx doppelt einheizen sollen! Der Dschungelcamper hätte eigentlich zwei Auftritte gehabt – absolvierte am Ende aber nur einen. Der Grund für Mikes Absage: Freundin Leyla Lahouar (27)! "Das ist ein großes Kreuz, an dem du eine Frau aus dem Publikum schnallst. Ich müsste an ihr herumtanzen und das hätte auch easy funktioniert. Aber ich habe die letzten paar Tage immer schlecht geschlafen, weil mein Bauchgefühl gesagt hat, ich verkacke das", gibt der Hottie gegenüber Bild zu. Mike habe es nicht übers Herz gebracht, eine andere Frau anzutanzen: "Ich fühle mich nicht wohl damit. Ich fühle diese Situation und diese Rolle nicht und ich denke, dann würde das nicht gut werden."

Dabei hätte seine Herzensdame eigentlich gar kein Problem damit gehabt. "Leyla wäre fein damit, die weiß das auch noch gar nicht, dass ich das nicht mache", erklärt Mike gegenüber dem Blatt. Weder er noch seine Liebste seien eifersüchtig. Vor seinem Auftritt sei der 31-Jährige total nervös gewesen: "Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe Angst davor, dass ich verkacke, weil das Lied ist auf jeden Move, den du machen musst, getimt ist. Wenn du auf einmal einen Move vergisst, dann bist du schon komplett aus deinem Konzept."

Damit hat Mike vermutlich nicht nur einige Ladies, sondern auch das Team der SixxPaxx enttäuscht. Diese wollten den Realitystar nämlich unbedingt dabei haben, wie Omid Jay bei der SixxPaxx-Magic-Tour gegenüber Promiflash verriet: "Natürlich ist er ein gut aussehender Junge, der live sogar noch besser aussieht. Wir haben ihn letztes Jahr kennengelernt und fanden ihn auch sofort Bombe."

Anzeige Anzeige

SixxPaxx Mike Heiter, Realitystar

Anzeige Anzeige

SixxPaxx Mike Heiter bei einem SixxPaxx-Auftritt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mike den Auftritt wegen Leyla nicht macht? Ich finde es total süß! Ich finde, damit hat er seine Fans enttäuscht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de