"Es wird weird": Kim Virginia lästert über Leyla Lahouar ab!

Sie nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund. Seit dem diesjährigen Dschungelcamp sind Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) alles andere als gut aufeinander zu sprechen. Immer wieder schießen die einstige Der Bachelor-Kandidatin und die frischgebackene Freundin von Mike Heiter (31) in der Öffentlichkeit gegeneinander. Jetzt geht die Schlammschlacht in die nächste Runde: Kim lästert erneut über Leyla ab!

In einer aktuellen Instagram-Story meldet sich die 28-Jährige zu Wort und lässt mal wieder ordentlich Dampf bei ihren Fans ab. "Es wird weird. Habe ich mit dieser Dame auch ein halbes Jahr lang eine Kennlernphase gehabt, von der ich nichts wusste?", fragt sich Kim total verwirrt und erhebt im selben Atemzug schwere Vorwürfe gegen Leyla: "Sie ist dafür bekannt, in anderen Shows mit Typen von einer Freundin rumzumachen und dann zu sagen: 'Ups, ich war besoffen – sorry!' oder dass sie [...] jemanden komplett vermöbelt wegen eines Korbs."

Doch was steckt dieses Mal hinter Kims Lästerlaune? In einer aktuellen Fragerunde im Netz wird die TV-Bekanntheit von einem Follower darauf aufmerksam gemacht, dass Leyla angeblich eine Story über sie gepostet, aber dann schnell wieder gelöscht habe. Daraufhin scheint das Fass bei der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin überzulaufen: "Also langsam reicht es mir wirklich, wie lange möchte man denn noch Klicks auf meinen Nacken machen, wenn man selbst stinklangweilig und unsicher ist?"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

