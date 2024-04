Mike Heiter und Leyla Lahouar teilen süßes Pärchenbild!

Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) können ihre Finger nicht voneinander lassen! Im Januar lernten sich die beiden Realitystars im Dschungelcamp kennen – nach den Dreharbeiten funkte es schließlich. Seit wenigen Monaten sind sie nun offiziell ein Paar und teilen ihre Liebe seitdem auch gerne mit der ganzen Welt. Auf Instagram posten Mike und Leyla nun wieder ein verliebtes Pärchenfoto. Die Ex on the Beach-Bekanntheit umarmt ihren Liebsten und zieht ihn eng an sich heran. Leyla sieht dabei total verliebt aus. Mike scheint die zärtlichen Berührungen seiner Freundin auch total zu genießen.

Das ist nicht das erste Mal, dass das verliebte Paar süße Bilder mit seinen Followern teilt. Vor wenigen Wochen postete Mike ein Foto im Netz, auf dem er Leyla ganz romantisch küsst. Den niedlichen Schnappschuss betitelte er mit der Bildunterschrift: "Momente." Die Fans der beiden freuen sich für sie. "Nicht gesucht, aber doch gefunden", kommentierte eine Person den Pärchen-Content.

Bei Mike und Leyla scheint es ziemlich ernst zu sein. Die beiden planen offenbar schon ihre gemeinsame Zukunft. In einer Fragerunde auf seinem Social-Media-Profil verriet der 31-Jährige: "Ja, wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt. Aber wir wissen noch nicht, ob wir ein Haus oder eine Wohnung nehmen." In den nächsten Wochen wollen die beiden weitere Immobilien besichtigen.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2024

