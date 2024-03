"Extrem traurig": Kim Virginia attackiert Leylas Aussehen!

Sie kann es wohl einfach nicht lassen! Das diesjährige Dschungelcamp sorgte für ziemlich viel Zündstoff – besonders Kim Virginia geriet mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) und dessen neue Freundin Leyla Lahouar (27) immer wieder aneinander. Auch nach dem australischen Busch stichelt die einstige Temptation Island-Verführerin immer wieder gegen das frischgebackene Paar im Netz. So auch jetzt wieder: Kim macht sich über Leylas Optik lustig!

In einer aktuellen Instagram-Story nimmt die 28-Jährige mal wieder kein Blatt vor den Mund. "Extrem traurig, dass wir in 2024 immer noch unsere Unsicherheiten auf andere Frauen projizieren. Aber ich bin superkindisch – wie du mir, so ich dir", urteilt Kim zu einem früheren Schnappschuss von Leyla und stichelt heftig drauflos: "Gucken wir mal dein Beispiel an. Babe, ich hab Sucuk-Lippen, da hast du recht, aber du bist Transformers. Du bist Optimus motherfucking Prime."

Damit aber noch lange nicht genug. In einer nachfolgenden Story kommt Kim noch mehr in Fahrt. "Und dann haut man überall in der Gegend irgendwelche Anzeigen rum, wenn man exposed, dass sie sich für eine Show verabreden und eben faken wollte, dass sie mit jemanden zusammen ist", wettert sie weiter über Leyla und macht deutlich: "Ich persönlich finde es maximal peinlich, aber wenn man einen IQ von zehn hat, muss man sich wohl irgendwie anders zu helfen wissen."

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

Findet ihr, dass Kim damit zu weit geht? Definitiv – sie geht damit unter die Gürtellinie! Ich finde das jetzt nicht weiter problematisch. Ergebnis anzeigen



