Sowjetischer Eiskunstläufer Oleg Protopopov ist verstorben

Tragische Neuigkeiten aus der Sportwelt. Oleg Protopopov machte sich in der Nachkriegszeit einen Namen im Eiskunstlauf: Er gewann 1953 die Meisterschaft im Paarlauf mit seiner damaligen Wettbewerbspartnerin. Später bestritt er weitere Wettkämpfe gemeinsam mit seiner Frau Ljudmila Beloussowa und feierte mit ihr viele Erfolge zusammen: Sie brachen einige internationale Rekorde auf dem Eis. Doch nun heißt es Abschied von der Legende zu nehmen: Oleg ist von dieser Welt gegangen.

Die schockierende Neuigkeit verbreitet Figure Skating Federation of Russia: Er teilt mit, dass der ehemalige Bestreiter der Olympischen Winterspiele nicht mehr auf der Erde weilt. So ist der einstige Sportler im Alter von 91 Jahren im Schlaf in der Schweiz verstorben und soll demnach nicht gelitten haben. Weitere Gründe für sein Ableben werden in der Erklärung nicht genannt.

Olegs Frau Ljudmila hatte ihn bereits fünf Jahre zuvor verlassen: Sie war im Alter von 81 Jahren nach einer langwierigen Krankheit verstorben. Bis zu dem Tod der Russin war das Paar regelmäßig in der Schweiz gewesen und trat dort auch noch regelmäßig auf dem Eis auf.

Getty Images Oleg Protopopov und seine Frau Ljudmila , 1964

Getty Images Oleg Protopopov und seine Frau Ljudmila

Getty Images Oleg Protopopov und seine Frau Ljudmila

