"CSI"-Star Evan Ellingson stirbt im Alter von 35 Jahren

Es gibt traurige Nachrichten aus der Schauspiel-Welt. Evan Ellingson wurde schon als Kind berühmt und spielte bereits mit dreizehn Jahren in seinem ersten Film mit. Es folgten Rollen in der Serie "24", in der er den Neffen des Hauptcharakters Jack Bauer spielte und in "CSI", wo er Kyle Harmon verkörperte. Seit 2010 wurde es allerdings still um den Schauspieler. Doch nun werden traurige Neuigkeiten bekannt: Evan ist im Alter von 35 Jahren gestorben.

Wie TMZ in Berufung auf die örtliche Gerichtsmedizin berichtet, wurde der einstige Kinderstar leblos im Schlafzimmer eines Hauses in San Bernardino aufgefunden. Während die genauen Umstände seines Todes derzeit noch unklar sind, bestätigen die Behörden gegenüber dem Magazin, dass sie derzeit nicht von Fremdeinwirkung ausgehen.

Wie Evans Vater gegenüber TMZ berichtet, soll sein Sohn bereits in der Vergangenheit mit einer Drogenabhängigkeit gekämpft haben. Ihm ging es wohl aber zuletzt wieder besser. Sein unerwartetes Ableben sei ein großer Schock für seine ganze Familie gewesen.

