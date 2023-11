Überdosis: Daran verstarb "CSI"-Star Evan Ellingson (†35)

Traurige Gewissheit. Anfang November hatten erschreckende Nachrichten die Runde gemacht: Evan Ellingson (35) ist gestorben. Der Schauspieler war schon in jungen Jahren berühmt geworden und spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit. Vor allem durch seinen Auftritt in "CSI: Miami" machte er sich einen Namen. Vor wenigen Wochen wurde er dann leblos in seinem Haus aufgefunden. Jetzt ist Evans Todesursache bekannt.

Ein Sprecher der zuständigen Gerichtsmedizin veröffentlicht gegenüber E! News die offizielle Todesursache. Der einstige Kinderstar ist an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl gestorben. Sein Tod wurde als Unfall eingestuft. Evan hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Drogenkonsum zu kämpfen gehabt – vor Kurzem erlitt er dann einen Rückfall.

"Er setzte sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen und wurde erst kürzlich wieder rückfällig, nachdem ihm nach einem zahnärztlichen Eingriff Opioide verschrieben worden waren", gab die Familie kurz nach Evans Tod gegenüber NBC News zu.

