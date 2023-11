Polizei vermutet Überdosis als Evan Ellingsons Todesursache

Evan Ellingsons Todesumstände sind weiterhin unklar. Er hatte bereits mit 13 Jahren in seinem ersten Film mitgespielt, viele weitere Rollen waren gefolgt und hatten ihn berühmt gemacht – gestern wurde dann aber bekannt, dass der Schauspieler im Alter von nur 35 Jahren gestorben ist. Er wurde leblos in seinem Schlafzimmer aufgefunden. Die Familie des Kinderstars deutete bereits an, dass er vor seinem Tod einen Rückfall in seine Drogensucht erlitten hatte. Nun wird untersucht, ob Evan wirklich an einer Überdosis gestorben ist.

Quellen der Strafverfolgungsbehörden berichten TMZ, dass im Haus des Seriendarstellers Beweise gefunden wurden, die auf Drogenkonsum hinweisen. Die Polizei muss zwar noch weiter ermitteln, Evans Tod wird aber jetzt als mögliche Überdosis betrachtet. Die ausstehenden Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung könnten diesen Verdacht bestätigen.

Evans Familie thematisierte in ihrem Statement gegenüber NBC News die Drogenvergangenheit des "CSI"-Stars bereits. Er habe seit einigen Jahren mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt, sei jedoch bis vor Kurzem clean gewesen. Aufgrund einer Zahnbehandlung seien Evan dann aber Opioide verschrieben worden, die zu einem Rückfall geführt hätten.

Evan Ellingson, Schauspieler

ActionPress Evan Ellingson, Schauspieler

Milan Ryba via ZUMA Wire Evan Ellingson, Schauspieler

