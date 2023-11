Evan Ellingsons Familie äußert sich erstmals zu seinem Tod

Es sind traurige Neuigkeiten, die vor wenigen Stunden um die Welt zogen: Evan Ellingson (35) ist tot. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Kyle Harmon in "CSI" und durch den Film "Beim Leben meiner Schwester" berühmt geworden war, wurde leblos in einem Haus aufgefunden. Offizielle Informationen zu den Umständen seines Ablebens gibt es bisher nicht. Einen Tag nach der Schocknachricht meldet sich jetzt aber Evans Familie.

"Unsere Familie ist untröstlich über den plötzlichen Tod unseres geliebten Sohnes, Bruders, Onkels und Freundes Evan", heißt es in dem Statement der Ellingsons gegenüber NBC News. Evan habe schon vor einigen Jahren mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt. Er sei bis vor Kurzem clean gewesen. Doch nachdem ihm wegen einer Zahnbehandlung Opioide verschrieben worden waren, sei er rückfällig geworden. Evans Familie teilt dazu mit: "Obwohl er am Ende in seinem irdischen Kampf gegen die Sucht unterlag, konnte er sich für Jesus als seinen Herrn und Retter entscheiden." Eine offizielle Todesursache wurde bisher aber noch nicht bekannt gegeben.

Evans "Beim Leben meiner Schwester"-Co-Star Abigail Breslin (27), widmete ihm auch ein paar rührende Worte. "Evan, ich weiß, der Himmel wird dich mit offenen Armen empfangen. Deine Zeit auf dieser Erde mag erschütternd kurz gewesen sein. Dein Humor, deine Ausgelassenheit, deine Freundlichkeit und dein helles Licht werden für immer bleiben", schrieb sie auf Instagram.

