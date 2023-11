Sexuelle Nötigung: Ex-"X Factor"-Juror L.A. Reid verklagt

Auf L.A. Reid (67) kommt nun einiges zu. Der US-Amerikaner machte sich einen Namen als Musikproduzent: Er arbeitete beispielsweise mit Megastars wie Usher (45), Pink (44) und Mariah Carey (54) zusammen. Doch nicht nur daher ist er bekannt, sondern auch durch die Talentshow X Factor: In dieser konnte er sein musikalisches Fachwissen unter Beweis stellen, indem er die Teilnehmer als Jurymitglied bewertete. Doch nun machen weniger erfreuliche Neuigkeiten über ihn die Runde: L.A. Reid wird wegen sexueller Nötigung verklagt.

Wie The Sun berichtet, wurde am vergangenen Mittwoch beim Bezirksgericht in Manhattan eine Klage gegen den Musikmogul eingereicht. Berichten zufolge hat Drew Dixon, eine ehemalige Kollegin des Angeklagten, angegeben, im Jahr 2001 zweimal von ihm angegriffen worden zu sein. So habe Antonio Marquis – wie der Produzent mit bürgerlichem Namen heißt – die Frau in einem Privatjet sexuell genötigt. Deshalb verklagt sie ihn auf eine Entschädigungssumme und Strafschadensersatz.

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Drew gerichtlich gegen L.A. Reid vorgeht! "In diesem Rechtsstreit geht es nicht nur um die schrecklichen körperlichen Übergriffe, die Frau Dixon ertragen musste, sondern auch um den irreparablen Schaden, der der seltenen und blühenden Karriere eines außergewöhnlichen Talents zugefügt wurde", heißt es in der Klageschrift. So habe der Musikschaffende sein Versprechen einer erfolgreichen Karriere nicht eingehalten, nachdem sie seine sexuellen Avancen zurückgewiesen hatte.

Getty Images L.A. Reid und Usher

Getty Images L.A. Reid im Februar 2013

Getty Images L.A. Reid im Mai 2014

