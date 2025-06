"Todesangst": Gerda Lewis hatte eine schlimme Panikattacke

Reality-TV-Star Gerda Lewis (32) hat am Wochenende eine beängstigende Erfahrung gemacht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erlitt die Influencerin ihre erste Panikattacke, wie sie in ihrer Instagram-Story teilte. Gerda schilderte, wie sie in den frühen Morgenstunden plötzlich von Herzrasen, Schwindel und einem Taubheitsgefühl in den Händen überrascht wurde. "Ich hatte Todesangst. Man weiß nicht einmal, wovor", erklärte sie sichtlich mitgenommen. Die Panik überkam sie so heftig, dass sie ihre Freundin Ina um Hilfe bat und diese bei ihr schlief.

Bereits am Abend habe sie ein mulmiges Gefühl verspürt, wie Gerda weiter verriet. Trotz des Versuchs, sich zur Ruhe zu zwingen, konnte sie zwei Stunden lang nicht einschlafen. Gegen 3:30 Uhr sei sie dann abrupt aus einem leichten Schlaf gerissen worden, was die Panikattacke ausgelöst habe. Sie gab an: "Ich hoffe, das war eine einmalige Sache." Mittlerweile scheint es der ehemaligen Bachelorette aber wieder besser zu gehen, wenngleich sie die Erfahrung als "schlimm" beschreibt.

Auch das kürzliche große Finale von Germany's Next Topmodel sorgte bei der 32-Jährigen für Angstgefühle. Wie sie in ihrer Instagram-Story erzählte, bekam das Model sogar einen regelrechten Nervenzusammenbruch, bevor es überhaupt zum Event aufbrechen konnte. "Ich habe total die Anxiety bekommen, weil wir ja noch mal walken mussten", gestand sie ihren Followern. Die Unsicherheit saß tief, schließlich war bereits während ihrer Teilnahme an der Castingshow immer wieder Gerdas Gang kritisiert worden. Diese Erfahrungen, wie die Influencerin sagte, hätten bei ihr ein "kleines Minitrauma" ausgelöst. Doch trotz aller Bedenken stellte sie sich der Herausforderung und begeisterte ihre Fans beim Finale.

Getty Images Gerda Lewis, Mai 2023

Getty Images Gerda Lewis, Februar 2025

Getty Images Gerda Lewis, Juni 2022