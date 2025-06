Bei Reality-TV-Star Eric Sindermann wurde eingebrochen

Reality-TV-Star Eric Sindermann (36) hat ein erschreckendes Wochenende hinter sich: Während seiner Abwesenheit brachen Einbrecher in sein Zuhause ein. Laut Eric, der auch als Dr. Sindsen bekannt ist, zeigte die Polizei großen Einsatz, doch die Täter konnten entkommen. "Es waren zwei Leute, die sich Zutritt zu meinem Haus verschafft haben", erklärte er in einer Videoaufnahme auf Instagram über den Vorfall. Besonders alarmierend ist für ihn, dass die Einbrecher offenbar von seiner Abwesenheit wussten – er vermutet, sie hätten über seinen Instagram-Account erfahren, dass er sich gerade in Köln aufhielt. Noch dazu vermutet er, dass es Menschen gewesen sein müssen, die sich schon einmal auf dem Grundstück aufgehalten haben.

Die Eindringlinge suchten gezielt nach Bargeld und Wertgegenständen und hinterließen seine Wohnung in einem verwüsteten Zustand. Erste Aufnahmen lassen nachvollziehen, wie sie umherliefen, sich Zutritt verschafften und dabei auch vor Sicherheitsvorkehrungen nicht zurückschreckten. Anscheinend stiegen sie durch sein Badezimmerfenster in das Haus ein – dazu haben sie das Gitter vor dem Fenster aus der Verankerung gerissen und das Fenster zerstört. "Das Gefühl, dass hier jemand war, ist einfach schrecklich", sagte er in der Videoaufnahme weiter. Besonders schwer wiegt der Gedanke, dass es nicht der erste Einbruch in seinem Zuhause gewesen ist.

Eric Sindermann ist als Designer, Unternehmer und vor allem in der Reality-TV-Welt bekannt. Zuletzt teilte er sein Leben oft auf Social Media, wo er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und beruflichen Projekte gibt. Ob er aufgrund dieses Vorfalls sein Online-Verhalten ändern wird, ist unklar. Das beruhigende Gefühl von Sicherheit zu Hause scheint jedoch stark erschüttert. Fans, die ihm in den sozialen Netzwerken folgen, kennen ihn als energiegeladenen und optimistischen Menschen – ein Bild, das durch diese persönliche Erfahrung einen deutlichen Schatten erhalten haben könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon

Anzeige Anzeige

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon