Mit Video: Teresa Enke gedenkt am 14. Todestag Robert Enkes

Robert Enke (✝32) hatte 2009 Suizid begangen. Er war ein erfolgreicher Sportler und stand für die deutsche Nationalmannschaft im Tor. Sein Tod war für seine Familie und seine Freunde ein großer Schock – viele Jahre nach diesem Vorfall erinnern sich seine Freunde an den Profifußballer. Anlässlich seines 14. Todestages meldet sich seine Frau Teresa mit einem rührenden Video zu Wort.

Auf dem Instagram-Profil ihrer gegründeten Stiftung gedachte sie ihres verstorbenen Partners. "Heute jährt sich der Tag, an dem Robbi von uns gegangen ist, zum 14. Mal. Ich werde diesen 10. November 2009 niemals vergessen", begann sie ihr emotionales Statement. Teresa zeigte, wie stark sie trotz ihres Verlusts ist. "Trotz all der Trauer ist es auch ein Tag der Zuversicht, der Hoffnung und der Entschlossenheit für mich geworden", erklärte sie den Fans. Der Schmerz habe in ihr den Wunsch ausgelöst, anderen Menschen zu helfen.

Denn Teresa engagiert sich seit vielen Jahren für die Aufklärung über Depressionen. Für ihre wichtige Arbeit in der Robert-Enke-Stiftung wurde die 47-Jährige im Juni dieses Jahres mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. "Es ist überwältigend, wie viele Menschen uns bereits geholfen haben", erklärte sie gegenüber Bild.

Getty Images Robert Enke, ehemaliger Nationaltorwart

Getty Images Teresa Enke

