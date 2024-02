"Glückliches Leben": So meisterte Teresa Enke schwere Zeit

Teresa Enke hat den Weg aus einer schweren Zeit gemeistert. 2009 beging der Fußballstar Robert Enke (✝32) Suizid. Kurz nach seinem Tod wurde bekannt, dass der Sportler an Depressionen gelitten haben soll. Seine Witwe Teresa fiel danach in ein tiefes Loch, aus dem sie nach eigenen Aussagen nicht mehr eigenständig herauskam: So hat sich Teresa aus der schweren Zeit geholfen.

"Es war der Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr konnte. Ich habe mir Hilfe geholt und bin für zweieinhalb Monate in eine Klinik gegangen, um [...] wieder Freude am Leben zu finden", erklärt die 47-Jährige im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Teresa finde es wichtig, dass Betroffene auf fremde Hilfe zugreifen: "Das hat mir sehr dabei geholfen, meine Seele gesunden zu lassen. Man muss nicht alles alleine mit sich ausmachen, sondern es gibt Hilfsangebote."

Teresa habe die schwierige Zeit hinter sich gelassen. "Ich bin wieder verheiratet und habe mit meinem jetzigen Mann noch ein Kind bekommen. Ich habe meine Tiere – zwei Hunde und ein Pferd – und bin dank Robert finanziell abgesichert", erzählt sie weiter. Mit der Vergangenheit habe sie endgültig abgeschlossen: "Ich hatte ganz schwere Zeiten, aber nun führe ich wieder ein glückliches Leben."

Anzeige

Getty Images Robert Enke, ehemaliger Nationaltorwart

Anzeige

Getty Images Teresa Enke

Anzeige

Getty Images Teresa Enke im Dezember 2019

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Teresa offen über den Weg aus ihren schwierigen Zeiten spricht? Ich finde es total mutig! Na ja, das ist schon sehr privat... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de