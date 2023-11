14. Todestag: Oliver Pocher gedenkt rührend Robert Enkes

Er bleibt weiterhin unvergessen. Am 10. Oktober 2009 hatte Robert Enke (✝32) Suizid begangen. Er war ein erfolgreicher Torhüter – sein Tod erschütterte neben der Sportwelt, insbesondere seine Frau Teresa Enke und seine Tochter Leila. Der Sportler soll unter Depressionen gelitten haben und hat den Kampf gegen die Krankheit verloren. An seinem 14. Todestag erinnern sich geliebte Menschen an den Torhüter: So auch Oliver Pocher (45), der Roberts gedenkt.

In seiner Instagram-Story teilte der Comedian ein Foto, auf dem der Verstorbene mit dessen verstorbener Tochter Lara zu sehen ist. Dazu schreibt Oliver äußerst emotionale Zeilen: "Auch heute wieder bleibst du unvergessen...Ein Freund, Vater und Ehemann, dessen Depressionen ihn in eine für ihn ausweglose Situation gebracht haben." Olli trauere tief um Robert und dessen Spross: "An Tagen wie heute vermisse ich dich und deine Tochter umso mehr."

Auch der ehemalige Verein des Fußballers widmete Robert einen rührenden Instagram-Beitrag. Unter einem Schwarz-Weiß-Foto verfasste der Klub Hannover 96 folgende Zeilen: "Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren. Wir denken an dich, Robert!"

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher bei Robert Enkes Beerdigung 2009

Anzeige

Getty Images Robert Enke, ehemaliger Nationaltorwart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de