Kotz-k.-o. beim Fame Fighting: War es Romina Mina peinlich?

Romina Mina nimmt es ganz locker. Beim Fame Fighting stand sie am vergangenen Wochenende gegen Vanessa Klein im Ring. Lange dauerte der Kampf der Ex on the Beach-Bekanntheit gegen das Love Island-Girl aber nicht an – denn in der zweiten Runde kassierte sie einen Leberhaken und musste sich übergeben. Den Kampf verlor sie dementsprechend. Für die Präsentation ihres Mageninhalts vor zahlreichen Zuschauern schämt sich Romina aber nicht.

"Ganz ehrlich, so viele Leute haben im Fernsehen gekotzt und ich bin halt die, der es im Ring passiert ist", macht sie im Promiflash-Interview nach dem Kampf deutlich. Als Realitystar komme es Romina ja sowieso nur auf Berichterstattung über sich selbst an – ob diese gut oder schlecht ausfalle, sei ihr deshalb völlig egal. "Schlechte Presse ist meistens die bessere Presse und ich lese gerade meinen Namen überall", zeigt die ehemalige Temptation Island-Verführerin sich selbstbewusst.

Romina habe bereits vor dem Kampf geahnt, dass sie ihr Essen im Ring nicht bei sich behalten werde. "Auch schon im Training, bei der Aufwärmung, war mir unnormal schlecht und es war schon vorprogrammiert, dass ich kotzen werde. Ich war heute einfach nicht in der Verfassung, ich hatte viel, viel bessere Trainingstage", erklärt sie Promiflash. Die Influencerin gönne Vanessa den Sieg zwar – sie will aber unbedingt eine Revanche gegen sie boxen.

Instagram / romiinaa.x Romina Mina im August 2023

Instagram / vanessakovtun Vanessa Klein im Juni 2023

Instagram / romiinaa.x Romina Mina, Reality-Sternchen

