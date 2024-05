Indizien passen: Steckt sie unter dem "Masked Singer"-Floh?

Ist dieses Geheimnis nun gelüftet? Vier Masken erfreuen sich bei The Masked Singer noch absoluter Anonymität. Darunter ist auch der Floh, der sich nun bis ins Halbfinale kämpfen konnte. Aber wer verbirgt sich bloß unter der quirligen Maske? Ein heiß gehandelter Star ist Mirja Boes (52)! Was spricht für die Komikerin? Promiflash hat nachgeforscht! Zum einen wäre da die Zeichnung einer Pflanze, bei der es sich um eine Karotte handeln soll. Der Künstlername der TV-Persönlichkeit war früher Möhre. In einem Indizien-Clip ist zudem das Wappen von Leipzig zu sehen – dort studierte Mirja das Fach Musical.

Zu ihren Anfangszeiten im Rampenlicht trat die 52-Jährige als Partyschlagersängerin am Ballermann auf. Dazu würde auch die eingeblendete Kathedrale von Palma sehr gut passen. Ziemlich eindeutig scheint es auch der Meterstab zu machen. Mirjas erste Partyschlager-Single heißt "20 Zentimeter". Auch die Zuschauer scheinen von der Teilnahme der Komikerin überzeugt zu sein. In der Joyn-App stimmen ganze 73 Prozent dafür, dass Mirja unter dem Floh steckt. Mit 11 Prozent folgt ihr die Schauspielerin Christine Urspruch (53).

Insgesamt acht Promis wurden in der aktuellen Staffel bereits enthüllt – für die Jubiläumsstaffel stehen mit einer ganz besonderen Neuerung so viele Stars wie noch nie auf der großen Showbühne. In dem Mysterium steckt nämlich in jeder Show jemand anderes! Rolando Villazón, Giovanni Zarrella (46), Stefanie Heinzmann (35) und Vanessa Mai (32) kamen bereits darunter zum Vorschein.

Getty Images Mirja Boes, Komikerin

ProSieben / Willi Weber Der Floh bei "The Masked Singer"

Glaubt ihr, dass Mirja unter der Maske steckt? Ja, auf jeden Fall! Nein, das denke ich eher nicht... Ergebnis anzeigen



