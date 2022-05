Luigi Birofio scheint sich pudelwohl zu fühlen! Der Reality-TV-Star ist nach seiner Teilnahme 2020 schon zum zweiten Mal bei Ex on the Beach dabei. Bislang traf er dort noch nicht auf eine Verflossene – doch er weiß sich auch so zu beschäftigen. Direkt am ersten Abend freundete sich Gigi mit den anderen Kandidatinnen an: Er kam zweien sogar schon näher!

Vor allem Gina Alicia zeigt großes Interesse an dem einstigen Prominent getrennt-Kandidaten. Sie stellte jedoch direkt am Anfang klar: Leicht zu haben ist sie nicht! Für Gigi kein Problem, denn auch Kandidatin Romina findet ihn gut. Die Kölnerin nutzte die Gunst der Stunde und küsste ihn kurzerhand. Gigi schien im Himmel zu sein: "Die Frage ist halt einfach: Mit wem schlafe ich heute?" Kurz darauf verzog er sich jedoch auch mit Gina wieder ins Schlafzimmer und küsste auch sie. "Was kann ich dafür, wenn mich alle wollen", witzelte er im Einzelinterview.

Lange ging seine zweigleisige Fahrt jedoch nicht gut: Die Mädels bekamen ziemlich schnell Wind davon, dass Gigi mit beiden am Abend rumgemacht hatte. "Wie kann man so elendig sein?", wetterte Gina Alicia daraufhin und war vorerst abgeturnt von dem 22-Jährigen. Den wiederum juckte das nicht: "Ich habe mich schon ein bisschen gefreut, als das rauskam, weil ich wollte schon, dass die Frauen verstehen, an welchem Punkt ich gerade bin."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

RTL / Frank Fastner Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

RTL / Frank Fastner Romina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

