Das sagt Maurice Dziwak zu Walentina und Cans Liebeskrise!

Walentina Doronina (23) und Can Kaplan befinden sich eigenen Aussagen zufolge in einer Beziehungskrise. Im exklusiven Interview mit Promiflash äußert sich nun ihr Sommerhaus der Stars-Co-Star Maurice Dziwak dazu. "Bei den beiden ist es wohl ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt, eine Liebe, die vielleicht niemals enden wird", erklärt der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer und fügt hinzu: "Die beiden müssen miteinander klarkommen und sich verstehen. Anscheinend haben sie sich wiedergefunden. Und wenn nicht, dann geht jeder seinen Weg, dann ist das so." Dass sich das Paar zusammen beim diesjährigen Bild-Renntag gezeigt hat, freue Maurice sehr.

Im Plausch mit Promiflash verrät der 25-Jährige zudem, inwiefern Walentina und Can mit ihrer Krise Schlagzeilen landen wollen. "Das steht mir nicht zu, das zu urteilen. Ob das ein bisschen PR war, wissen nur die beiden selbst. Wenn es natürlich PR war, dann ist das natürlich keine coole Sache", macht er deutlich. Dabei stellt er sich die Frage, warum man einen Streit vortäuschen sollte. "Man soll ja froh sein, wenn es läuft, wenn man glücklich ist. Wenn man in einer Beziehung ist, ist das das Schönste auf dieser Welt", findet Maurice.

Seit eineinhalb Jahren gehen Walentina und Can gemeinsam durchs Leben. Im Dezember 2022 hatte er seinen ganzen Mut zusammengenommen und seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt – seither sind die beiden miteinander verlobt. Im vergangenen Sommer feierten das Reality-Sternchen und der Unternehmer ihr Pärchen-Debüt mit ihrem Einzug ins Sommerhaus der Stars.

