Wie wahrscheinlich ist Treffen von Prinz Harry und Charles?

Am 8. Mai reist Prinz Harry (39) nach Großbritannien, um den zehnten Jahrestag der Invictus Games zu feiern. Dafür wird der royale Aussteiger an einer Zeremonie in der St. Paul's Cathedral in London teilnehmen. Bislang ist unklar, ob ein Mitglied der königlichen Familie zu der Veranstaltung kommen wird. Nun behauptet der Royal-Korrespondent Chris Ship im Interview mit ITV, dass König Charles III. (75) wahrscheinlich "eine Lücke" in seinem Zeitplan finden würde, um seinen jüngsten Sohn zu treffen. Die "große Frage" sei jedoch, ob er auch seinen älteren Bruder William (41) und seine Schwägerin Kate (42) sehen werde.

Wie People vor wenigen Tagen berichtete, soll der 39-Jährige seine Familie zu dem Gottesdienst anlässlich des zehnjährigen Jubiläums eingeladen haben. In dem Bericht wurde allerdings schon vermutet, dass das britische Königshaus mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an der Feierlichkeit teilnehmen wird. Als Begründung wurden hierbei anderweitige Verpflichtungen und aktuelle gesundheitliche Probleme genannt.

Vor vier Jahren hatten sich Harry und seine Frau Meghan (42) dazu entschieden, ihre royalen Pflichten niederzulegen und damit der britischen Königsfamilie den Rücken zu kehren. Die beiden wanderten in die Vereinigten Staaten aus. Heute leben sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern, Archie (4) und Lilibet (2), an der kalifornischen Riviera. Seither ist das Verhältnis zwischen dem Rotschopf und seiner Familie ziemlich angespannt.

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

