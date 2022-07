Romina oder Jay Jay? Dieser "Ex on the Beach"-Star ist raus!

Langeweile bei Ex on the Beach! Mittlerweile trafen schon einige Verflossene bei der Reality-TV-Show aufeinander und bekamen sich in die Haare. Zuletzt wirbelte Michelle Daniaux den Strand in Mexiko ordentlich auf, als sie ihren Ex Luigi Birofio überraschte und Rache ankündigte. Langsam wurde es aber voll in der Villa – und auch ein wenig öde. Daher mussten die Kandidaten entscheiden: Wer soll "Ex on the Beach" verlassen?

In der aktuellen Folge meldete sich das Terror-Tablet und stellte die Bewohner vor ein Ultimatum. Da alle zu freundschaftlich miteinander umgehen, muss einer die Show verlassen: entweder Jay Jay oder Romina (25). Jeder hatte eine Stimme – und das Ergebnis war am Ende knapp. Romina bekam sieben Stimmen und der Kölner nur sechs, daher musst er sich schweren Herzens von den anderen verabschieden.

Sein Exit sorgte für Trauerstimmung: Sowohl Teezy als auch Roma brachen in bittere Tränen aus. "Es ist crazy. Mit ihm geht einfach ein Teil von mir", klagte Teezy später und weinte. Jay Jay selbst war zwar auch traurig, doch er akzeptierte die Entscheidung seiner Mitbewohner: "Wir haben uns gemeinschaftlich dafür entschieden, dass ich gehe – alles gut."

Jay Jay, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Romina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

