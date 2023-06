Nico Legats Fremdgehen im TV: Die Verführerinnen ahnten es

War Nico Legats TV-Betrug vorhersehbar? Der Techniker und seine Freundin Sarah Liebich nahmen an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil, um ihre Treue zu beweisen. Doch auf der Insel der Versuchung lernte Nico die Verführerin Siria kennen – und fand Gefallen an ihr. Mehrmals schlief er mit ihr, was die Beauty auch den Verführerinnen beichtete. Für Melissa (26) und Romina war Sirias Sexgeständnis allerdings weniger überraschend...

Das verrieten die Verführerinnen gegenüber Promiflash: "Ich habe leider schon vermutet, dass Nico seine Freundin betrügen wird. Allerdings war ich trotzdem sehr schockiert, als Siria mir erzählt hat, dass sie Sex hatten und das sogar mehrmals", erklärte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin. Aber auch Romina hatte bereits geahnt, dass Nico fremdgehen wird. "Dennoch war ich überrascht und geschockt, als Siria uns erzählt hat, dass sie Sex mit Nico hatte", ergänzte die Beauty.

Dass Siria anscheinend Gefühle für den Sohn von Thorsten Legat (54) entwickelt hat, können die beiden Verführerinnen nachvollziehen. "Wir verbringen in der Villa zwei Wochen intensiv Zeit miteinander. Dass dann schon mal schneller Gefühle entstehen, kann ich gut verstehen", erklärte Romina im Promiflash-Interview, während Melissa meinte: "Sie wollte sich nicht in Nico vergucken und war selbst total überrascht, dass es so weit gekommen ist. Gefühle kann man nun mal nicht steuern."

