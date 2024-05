Das war Nazan Eckes Geheimhaltungstaktik für "Masked Singer"

Nazan Eckes (47) wollte die Zuschauer gehörig an der Nase herumführen! In der aktuellen Staffel von The Masked Singer steckte die Moderatorin unter dem Robodog. Vergangenen Samstag musste sie ihre Identität preisgeben. Bis dahin spielte Nazan ein wahrhaftiges Versteckspiel, um die Fans auf eine falsche Fährte zu führen, wie sie Promiflash verrät: "Ich habe bei Instagram natürlich sehr darauf geachtet, immer von unterschiedlichen Locations aus zu posten und die Leute etwas in die Irre zu führen. Und ich habe den Fokus auf andere Projekte gelenkt." Das TV-Gesicht habe versucht, mit Werbe-Postings oder auch Fashion-Shootings abzulenken. "Noch eine Woche wäre mir schwergefallen. Außerdem lüge ich nicht gerne", erklärt Nazan.

Genau das habe sie für ihre Teilnahme und die Wahrung ihrer Identität aber tun müssen. "Ich musste so gut wie jeden anlügen beziehungsweise vieles verheimlichen", erzählt die Fernsehpersönlichkeit. Allein ihre Schwester, die gleichzeitig auch ihre Managerin ist, habe Bescheid gewusst. "Alle waren etwas irritiert, dass ich plötzlich im Dauerstress war und selten Zeit hatte. Normalerweise wissen Familie und Freunde immer grob, wo ich bin und woran ich gerade arbeite. In diesem Fall musste ich mir ständig etwas Neues einfallen lassen. Vor allem meinen Kindern gegenüber war das schwer", räumt Nazan ein. Besonders verwirrend sei es für ihre Liebsten gewesen, dass sie plötzlich so viel zu Hause gesungen habe – gleichzeitig haben sie das aber auch "cool" gefunden.

Aktuell sind noch vier Masken um den Pott im Rennen. Welchem ihrer Mitstreiter drückt Nazan die Daumen? "Gesanglich ist Elgonia meine Favoritin und was den Entertainmentfaktor angeht, sind für mich die Flipflops ganz weit vorne", plaudert die gebürtige Kölnerin zudem im Gespräch mit Promiflash aus. Sie glaube, dass es am Ende sicherlich noch einmal ziemlich knapp und spannend werden wird. "Ich drücke aber natürlich allen die Daumen. Ich bin ein Teamplayer", fügt Nazan noch hinzu.

ProSieben/Julia Feldhagen Der Robodog bei "The Masked Singer"

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

