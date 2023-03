Hot! Das sind die neuen "Temptation Island"-Verführerinnen!

Werden diese Ladys die vergebenen Männer um den Finger wickeln? Auch in diesem Jahr werden sich vier Paare bei Temptation Island dem ultimativen Treuetest stellen. Dabei werden es heiße Verführer und Verführerinnen Nico Legat und seiner Freundin Sarah, Louis und Tatum, Adam und Loreen sowie Adrian und Charline mal wieder nicht leicht machen. Nun steht der Verführerinnen-Cast fest: Diese Girls werden den Männern so richtig einheizen!

RTL stellte nun die neuen Verführerinnen vor. Einige der Single-Ladys dürften echten Reality-TV-Fans bereits bekannt vorkommen: Die Are You The One?-Bekanntheit Melissa (26), die Ex on the Beach-Beauty Romina und die ehemalige Bachelor-Kandidatin Nora Lob (34) sind auch mit dabei. Letztere meldete sich direkt mit einer ordentlichen Ansage: "Ich habe keine Lust zu warten! Ich lebe im Jetzt und liebe Partys, schöne Menschen und Sommer!" Ob da der ein oder andere vergebene Kandidat schwach wird?

Aber auch die anderen Girls können sich sehen lassen. Anastasia, Bella Janice, Justyna, Laura, Nina, Pauline, Rebecca, Syria und Vivien werden ebenfalls ihr Bestes geben, um die Kandidaten in Versuchung zu führen. Wie gefällt euch der Cast? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

RTL / Frank J. Fastner Melissa, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Romina, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Nora, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Anastasia, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Bella Janice, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Justyna, "Temptation Island"-Verführerin

RTL / Frank J. Fastner Laura, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Pauline, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Syria, "Temptation Island"-Verführerin 2023

RTL / Frank J. Fastner Vivien, "Temptation Island"-Verführerin 2023

