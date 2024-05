Prinzessin Eugenie schwärmt an Jacks Geburtstag von ihm!

Jack Brooksbank feiert heute seinen 38. Geburtstag! Zu diesem Anlass schwärmt seine Frau Prinzessin Eugenie (34) so richtig von ihm. Auf Instagram teilt sie nun einige Fotos, die sie mit ihrem Göttergatten zeigen. Auf einem posieren die Eheleute total glücklich auf einem Event, auf einem anderen tollt Jack mit seinem Sohn August (3) am Strand herum. "Herzlichen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Liebster. Du verbreitest, egal wo du bist, immer Freude", schreibt die Tochter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) zu den süßen Aufnahmen.

Eugenie und Jack hatten sich 2010 beim Skifahren in der Schweiz kennen und lieben gelernt. In den darauffolgenden Jahren führten sie dann eine Fernbeziehung. Eugenie zog nach New York, während ihr Partner in London blieb. 2018 wagten die beiden den nächsten Schritt und gaben ihre Verlobung bekannt. Einige Monate später gaben sie sich auf Windsor Castle ganz romantisch das Jawort.

Eine kleine Familie haben Eugenie und ihr Jack bereits gegründet. Im September 2021 begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind – Sohnemann August Philip Hawke Brooksbank – auf der Welt. Er wird im Übrigen als kleiner Mini-Me von Prinz Harry (39) gehandelt. Im vergangenen Mai war das Ehepaar abermals im Baby-Himmel. Söhnchen Ernest George Ronnie machte ihr Glück perfekt.

Jack Brooksbank und sein Sohn August

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

