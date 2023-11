Bachelor-Babe Tenley Molzahn wird zum zweiten Mal Mama!

Süße Neuigkeiten für Tenley Molzahn! Die US-Amerikanerin suchte bei The Bachelor und bei US-Bachelor in Paradise vergeblich die große Liebe. Dafür sollte es außerhalb der TV-Formate klappen. In Ehemann Taylor Leopold fand die Beauty ihren Mister Right. 2018 gab sich das Paar schließlich das Jawort und überraschte seine Fans 2020 mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt feiern die Turteltauben den nächsten Meilenstein ihrer Liebe: Tenley ist wieder schwanger!

"Überraschung! Ein zweites Leopold-Baby ist auf dem Weg, das im Mai 2024 erwartet wird", verkündet die baldige zweifache Mama stolz auf Instagram. Auf dem Foto schauen sich Tenley und ihr Mann verliebt an, während sie ihren kleinen Babybauch hält. Das Paar fiebert der Geburt seines zweiten Babys schon sehnlichst entgegen: "Wir könnten nicht aufgeregter sein und sind so erleichtert, diese besondere Nachricht endlich mit euch allen zu teilen", schwärmt die 39-Jährige. Ihr kleines Mädchen freue sich auch schon riesig auf ihr Geschwisterchen: "Rell ist überglücklich, eine große Schwester zu sein!"

Die Geburt ihrer Erstgeborenen verkündete die TV-Beauty damals auch stolz auf Instagram. "Wir sind total fasziniert und haben uns in unser zauberhaftes Baby verliebt. Das ist unsere Kleine: Rell Jaymes Leopold", schwärmte sie damals von ihrer Tochter. Der zweite Vorname solle für die stolzen Großväter stehen, die James und Jay heißen.

