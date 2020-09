Bei The Bachelor und Bachelor in Paradise fand Tenley Molzahn nicht ihren Mr. Right. Doch nach den TV-Liebespleiten hat sie ihr Herz an ihren Ehemann Taylor Leopold verschenkt. Das Paar gab sich 2018 das Jawort und überraschte seine Fans im vergangenen März mit zuckersüßen Neuigkeiten: Der erste gemeinsame Nachwuchs war unterwegs. Und mittlerweile hat ihr Töchterchen auch das Licht der Welt erblickt.

Das verkündete die frischgebackene Mama nun höchstpersönlich auf Instagram. Zum ersten Familienfoto zu dritt schrieb sie: "Wir sind total fasziniert und haben uns in unser zauberhaftes Baby verliebt. Das ist unsere Kleine: Rell Jaymes Leopold." Der zweite Vorname soll für die stolzen Großväter stehen, die James und Jay heißen.

Viel mehr wollte Tenley noch nicht verraten. "Wir alle brauchen ein jetzt Schlaf. Also lege ich jetzt mein Handy weg", erklärte die 36-Jährige in ihrer Story. Aber sie freue sich, die News mit ihrer Community zu teilen und verspricht, in den kommenden Wochen einen Baby-Spam auf ihrem Account.

Anzeige

Getty Images Tenley Molzahn

Anzeige

Instagram / tenleymolzahn Tenley Molzahn und ihr Mann Taylor Leopold

Anzeige

Instagram / tenleymolzahn Tenley Molzahn im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de