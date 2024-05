US-Bachelor-Girl Tenley Molzahn ist wieder Mama geworden!

Tenley Molzahn und ihr Ehemann Taylor Leopold sind im absoluten Familienglück: Die beiden sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden. Das verkündet die ehemalige The Bachelor-Kandidatin nun überglücklich ihrer Instagram-Community. "Wir halten ein wunderschönes und gesundes kleines Mädchen in unseren Armen", kommentiert die Beauty einen kurzen Clip, in dem Babygeschrei und die glücklichen Eltern zu hören sind. Weiter verrät die Influencerin, dass ihre kleine Maus am 23. Mai um 21:48 Uhr das Licht der Welt erblickt hat. Den Namen ihrer Kleinen wollte das Paar aber noch nicht bekannt geben.

Die Fans stört das jedoch herzlich wenig – sie freuen sich riesig für das Paar. "Herzlichen Glückwunsch euch! Ich freue mich so sehr und kann es kaum erwarten, die ersten Bilder der Kleinen zu sehen", "Ich freue mich so für euch! Diese kleinen Schreie im Hintergrund – so süß!" oder "Ich bin so glücklich, dass ihr eure kleine Tochter nun bei euch habt", kommentieren unter anderem drei aufgeregte Insta-User.

Tenley und Taylor gehen bereits seit acht Jahren gemeinsam durchs Leben. 2018 gaben die zwei dann ihre Verlobung bekannt und krönten ihre Liebe anschließend mit einer romantischen Hochzeit. Zwei Jahre später erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt – die kleine Rell Jaymes. Jetzt ist die Familie zu viert und wird erst einmal die Kennenlernzeit mit ihrem Neugeborenen genießen.

Instagram / tenleymolzahn Tenley Molzahn und Taylor Leopold mit ihrer Tochter

Instagram / tenleymolzahn Taylor Leopold und Tenley Molzahn

