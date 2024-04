Spricht Lori Loughlin hier erstmals über Bestechungsskandal?

Spielt Lori Loughlin (59) hier auf etwas ganz Bestimmtes an? 2020 wurde der Full House-Star zu einer kurzen Gefängnisstrafe verurteilt. Sie und ihr Mann Mossimo Giannulli (60) hatten ihren beiden Töchtern Isabella Rose (25) und Olivia Jade (24) Plätze an einer Eliteuniversität mithilfe von Schmiergeld verschafft. Im Interview mit First for Woman spielt sie nun zumindest indirekt auf diesen Eklat an. "Niemand hat behauptet, dass das Leben ein Kinderspiel sein würde; wir alle machen Fehler, aber das Wichtigste ist, durchzuhalten", erklärt die Schauspielerin. Für sie sei es wichtig, egal wie schwer das Leben gerade sei, durchzuhalten und stark zu bleiben. Etwas, was Lori auch hinter schwedischen Gardinen lernen musste.

2020 wurde Lori verurteilt und musste ins Gefängnis. Hinter Gittern soll sie laut damaligen Berichten nur ein Schatten ihrer selbst gewesen sein. "Lori hat ihre Strafe gestärkt angetreten. Sie hatte ihren Glauben und die Unterstützung ihrer Familie. Aber die ersten paar Tage waren entmutigend", hatte ein Insider damals US Weekly berichtet. Nach zwei Monaten wurde der TV-Star aus der Haft entlassen und durfte wieder in das normale Leben zurückkehren. Doch Lori musste offenbar erst lernen, alles zu verarbeiten und sich selbst zu vergeben. "Also wurde mir immer gesagt, ich solle Dinge loslassen. Und ich denke, dass man für seine eigene Gesundheit Dinge loslassen muss, weil man sich nicht an Negativität festhalten kann. Das Leben ist zu kurz", erklärt Lori in ihrem aktuellen Interview abschließend.

Nach dem College-Skandal hatte Lori stets die Unterstützung ihrer Familie. Auch ihre Töchter, die durch den Vorfall selbst eine Menge Kritik einstecken mussten, standen stets hinter ihr. "Ich glaube, das Schwierigste war zu sehen oder zu lesen, wie schrecklich die Medien zu dir und Mama waren. Und dabei zu wissen, dass ihr aber die größten Herzen habt", erklärte Loris älteste Tochter Isabella in dem Podcast "Conversations with Olivia" dazu.

ActionPress Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im August 2019

Getty Images Lori Loughlin mit ihren beiden Töchtern Isabella Rose und Olivia Jade im August 2017 in Los Angeles

