"Sprachlos": Taylor Swift reagiert auf Erfolg ihres Albums

Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" steht offiziell an der Spitze der Billboard-Charts und ist aktuell das bisher meistverkaufte Album des Jahres 2024. Nun reagiert die Sängerin auf ihren Mega-Erfolg. "Ich bin sprachlos. Ich bin völlig überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Album entgegengebracht habt. 2,6 Millionen [Verkäufe], meint ihr das wirklich ernst? Danke, dass ihr zugehört, gestreamt und 'Tortured Poets' in eurem Leben willkommen geheißen habt", schreibt sie auf Instagram. "Ich fühle mich völlig überwältigt. Ich war schon so heiß darauf, wieder auf Tour zu gehen, aber dass ihr das macht? Der 9. Mai kann nicht früh genug kommen", fügt sie hinzu und spielt dabei auf den Start ihrer Europa-Tour an.

Laut Billboard verkaufte sich "The Tortured Poets Department" alleine in den USA innerhalb der ersten Woche 2,61 Millionen Mal. Etwa 1,91 Millionen Verkäufe sind auf die traditionellen Albumverkäufe wie digitale Download-Alben, CDs, Vinyl-LPs und Kassetten zurückzuführen. Auch im Streaming-Bereich feiert Taylor einen Mega-Erfolg. "'The Tortured Poets Department' von Taylor Swift wurde am 22. April 2024 zum meistgestreamten Album auf Spotify in einer einzigen Woche. Das Album hat seit seiner Veröffentlichung die Marke von einer Milliarde Streams überschritten", gab die Streaming-Plattform vor wenigen Tagen bekannt.

Die Fans sind von Taylors Album hin und weg. "Ihr bestes Album bisher", schrieb beispielsweise ein Fan auf X. "Ich kann nicht aufhören, 'The Tortured Poets Department' zu hören. Ich liebe einfach alles daran – die Texte, die Melodien, die Geschichten dahinter. Es ist großartig", schwärmte ein weiterer User.

