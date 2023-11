Hatten "Bachelor in Paradise"-Kaan und Pam vor der Show Sex?

Die Stimmung im Paradies kippt! Eigentlich schien es zwischen Kaan und Michelle Schellhaas (28) gut zu laufen, ihre letzte Rose hat sie ihm geschenkt. Doch was ist mit Pamela Ghazal? Die Beziehung zwischen den Turteltauben schien ihr zu Beginn ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Leyla Lahouar lässt jetzt die Bombe platzen: Pam und Kaan waren bereits vor der Show miteinander intim!

Die beiden Rosenshow-Kandidaten sollen in Amsterdam miteinander geschlafen haben. Michelle ist fassungslos! Ihr gegenüber habe Kaan so getan, als würde er Pam nicht kennen. "Bin ich nicht gut genug?", fragt Michelle unter Tränen. Sie wünsche sich nur Ehrlichkeit von ihm. Pam leugnet zunächst alles: "Ich kannte ihn oberflächlich von Instagram, aber mehr nicht." Schließlich gibt sie nach und gesteht, sie habe Kaan bereits vor der Show ein paar Monate lang gedatet. Und was sagt Kaan zu den Vorwürfen? "Ja, es war falsch", gesteht er. Den Flirt mit Pam habe er allerdings nur verschwiegen, um seine Chancen bei Michelle nicht zu gefährden.

Es kommt zum großen Hin und Her, denn keiner möchte derjenige gewesen sein, der das große Geheimnis ausgeplaudert hat. Auch zwischen Adrian Alian (27) und Rebecca Ries kracht es ordentlich. "Mit ihr rede ich nicht mehr", sagt der Ex-Bachelorette-Kandidat verärgert. Adrian habe Rebecca in das Geheimnis eingeweiht und unterstellt jetzt, Leyla wüsste durch sie Bescheid. "Es war eh eine tickende Zeitbombe", rechtfertigt Leyla ihre Beteiligung am Drama.

Bachelor in Paradise, RTL+ Kaan und Michelle bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Einzeldate

Bachelor in Paradise, RTL+ Franziska, Pamela und Kaan bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Der "Bachelor in Paradise"-Cast 2023

