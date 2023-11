Erste Folge: "Bachelor in Paradise"-Pam schon eifersüchtig!

Pamela Ghazal stellt schon von Anfang an Besitzansprüche! Die Freiburgerin hatte in der Vergangenheit bereits bei Der Bachelor ihr Glück bei David Jackson versucht, musste aber in der zweiten Folge schon gehen. Nun ist die 26-Jährige bei Bachelor in Paradise dabei und sucht dort die große Liebe. Aber schon in der ersten Folge bahnt sich ein Eifersuchtsdrama zwischen Pam und Kaan an!

Pam hat nämlich ein Auge auf den einstigen Bachelorette-Kandidaten geworfen. Doch der findet auch Michelle Schellhaas (28) gut! Als Kaan sich mit der Blondine unterhält, wirft Pam den beiden immer wieder böse Blicke zu. Wie eifersüchtig sie ist, fällt schließlich auch Kaan auf: "Es kann ja eigentlich nur schlimmer werden mit Pam, wenn es jetzt schon so ist! Das kann sich ja nicht verbessern", stellt er im Einzelinterview fest.

Als Kaan dann auch noch Michelle für ein Einzeldate auswählt und nicht Pam, brechen bei ihr alle Dämme. "Ich bin sauer auf Kaan und nicht auf Michelle. Sie ist mir egal, sie ist für mich Luft", wettert sie im Einzelinterview. Später kommen ihr dann sogar die Tränen und sie klagt: "Das kratzt an meinem Ego. [...] Zweiter Tag und ich heule."

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Pamela, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Kaan und Michelle bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Einzeldate

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Pam und Tami bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de