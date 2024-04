Ist er zu streng? Sandy Meyer-Wölden kritisiert Llambi!

Hier ist eine nicht einverstanden mit der oft harschen Bewertung von Let's Dance-Juror Joachim Llambi (59). Alessandra Meyer-Wölden (41) spricht im Podcast "Die Pochers!" mit Ex-Mann Oliver Pocher (46) über den berüchtigten Juroren. Sie selbst nahm 2016 an dem Format teil. "Der kann schon sehr fies sein. Der hat mich auch schon ein-, zweimal fast zum Heulen gebracht. Bei gewissen Leuten teilt der schon sehr hart aus", äußert sie ihre Meinung. "Die meisten, die dort mitmachen, geben wirklich ihr Bestes. Du trainierst da acht bis zehn Stunden jeden Tag, dann wirst du da einfach komplett auseinandergenommen auf eine teilweise respektlose Art und Weise", führt sie weiter aus.

Sie könne verstehen, dass manche Teilnehmer die Kritik sehr trifft. "Er ist ja privat supernett - aber in der Rolle [als Juror] finde ich es manchmal schwierig und wenn man dann halt labiler ist, weint man halt schnell", meint die Beauty. Das Model glaubt zudem, dass die Bewertung nicht unbedingt fair zugehen würde. "Er schießt sich halt auch ab und zu auf so Leute ein, er ist dann nicht zu jedem gleich. Ich finde, da sind dann schon seine persönlichen Befindlichkeiten dabei und man merkt sofort, ob er jemanden sympathisch findet oder unsympathisch", deutet sie im Podcast weiter an.

Sandy ist nicht die Einzige, die den Bewertungsstil von Joachim kritisiert. Auch der ehemalige "Let's Dance"-Tänzer Christian Polanc (45) ist nicht begeistert von der oft harschen Wortwahl. "Leider passiert es auch immer wieder, dass Llambi mal das Feingefühl bei seiner letzten Reise in Sibirien vergessen hat", sagte er in seinem Podcast "Let's talk about dance". Auch ihm hatten Llambis Worte teils Bauchschmerzen bereitet.

Alessandra Meyer-Wölden bei "Let's Dance" 2016

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow 2021

