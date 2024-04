So cool besuchen Fürst Albert und Charlènes Kids Motor-Event

Was für ein lässiger Auftritt! Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) besuchten am Sonntag den E-Prix in Monte-Carlo – ihre Zwillinge Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) hatten sie dabei im Schlepptau. Ihre Eltern präsentierten sich eher in eleganten Looks, die Geschwister hingegen setzten auf dem Event auf Lässigkeit und trugen coole Lederjacken, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Jacques schlüpfte in eine lässige schwarze, während seine Schwester eine rosa Bikerjacke trug – für das Motorsport-Spektakel genau das Richtige!

Jacques und Gabriella sind inzwischen schon ganz schön groß geworden, wie der aktuelle Auftritt beweist. Die beiden erblickten am 10. Dezember 2014 das Licht der Welt – sie sind die einzigen gemeinsamen Kinder von Albert und seiner Charlène. In den vergangenen Monaten begleiteten sie ihre Eltern immer öfter auf Veranstaltungen, beispielsweise reisten sie mit ihnen nach Hamburg. Dabei gaben sie sich aber eher schüchtern und zurückhaltend. Doch was für Charakterzüge haben der Prinz und die Prinzessin eigentlich?

Im Interview mit Paris Match plauderte Albert ein wenig aus dem Nähkästchen. Dabei verriet er: Gabriella hat bei den Twins die Hosen an. "Sie ist ein kleines Mädchen, das einen unabhängigen Charakter hat und sich ziemlich frei ausdrücken kann", berichtete der monegassische Fürst stolz. Doch ihr Bruder lasse sich nicht alles gefallen und sei inzwischen sehr selbstbewusst geworden. "Er ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und Nein sagen", erklärte der 66-Jährige weiter.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jaques von Monaco

