"Keine Gerechtigkeit": Britney Spears sauer nach Prozessende

Vor wenigen Tagen endete der Prozess zwischen Britney Spears (42) und ihrem Vater Jamie (71) – allerdings nicht unbedingtzu Gunsten der Sängerin. Darüber ist sie total entsetzt. Wohl auch deswegen teilt sie nun auf Instagram ein wutentbranntes Statement. "Meine Familie hat mich verletzt! Es hat keine Gerechtigkeit gegeben und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben", macht die "Toxic"-Interpretin deutlich. Sie habe so viel erleiden müssen und müsse sich davon immer noch erholen. Vor allem ihrem Vater und ihrer Mutter Lynne (68) gelten Britneys enttäuschte Worte.

"So wie ich aufgewachsen bin, wurde mir immer beigebracht, was richtig und falsch ist, aber genau die beiden Menschen, die mich mit dieser Methode erzogen haben, haben mich verletzt", räumt die zweifache Mutter weiter ein. Sie habe ihren Eltern das alles noch nie persönlich gesagt – doch in all den Jahren habe sich in ihr eine Menge Wut angestaut. "Das Kind in mir weiß, dass sie zerstört werden würden", schreibt sie weiter. Sie vermisse ihre Heimat, aber es gäbe kein Zurück. "Sie haben mir alles genommen", stellt die 42-Jährige abschließend fest.

Britney befand sich seit einigen Jahren mit ihrem Vater in einem Rechtsstreit. Der Unternehmer hatte seine Tochter lange Zeit kontrolliert. Doch nicht nur das: Zudem hatte er sich auch einiges an Geld durch die Erfolge seiner Tochter verdient. Am Freitag entschied ein Gericht, dass Britney von Jamie dafür keinen Schadensersatz erhält. Stattdessen muss sie die Prozesskosten von zwei Millionen Dollar übernehmen, wie TMZ berichtete.

Anzeige Anzeige

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Anzeige Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de