Logan Paul verrät das Babygeschlecht mit Wrestlingkampf!

Logan Paul (29) und Nina Agdal (32) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Frage, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben die Influencer nun auf eine besonders unkonventionelle Weise beantwortet. Statt der in Amerika üblichen Gender-Reveal-Party mit Konfetti und Co., veranstaltete das Paar am Samstag einen Wrestlingkampf zu Ehren ihres ungeborenen Babys. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt zwei Kämpfer, jeweils in einem blauen und einem pinken Anzug, die sich im Ring ein spektakuläres Duell liefern. Schließlich siegt der Ringer in Rosa – und die werdenden Eltern fallen sich freudestrahlend in die Arme, im Wissen, dass sie ein Mädchen bekommen werden.

Ein Glück für den Bruder von Jake Paul (27) – denn vor wenigen Tagen beschäftigte ihn eben dieses Thema in seinem Podcast "Impaulsive". Der Skandal-YouTuber wusste dort schon ganz klar und deutlich, dass er am liebsten ein Mädchen bekommen würde. "Ich würde einfach dahinschmelzen", gab Logan zu. Unabhängig vom Geschlecht sei er ganz überwältigt davon, bald Vater zu werden. Seinen Fans gibt er einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Es ist ein Gefühl, das ich noch gar nicht wirklich begreifen kann. Ich liebe Nina so sehr und dann wird diese kleine Version von ihr, die zur Hälfte auch ich bin, mein ganzes Leben sein."

Auch die Wahl des Wrestling-Kampfs als Medium für die Verkündung des Geschlechts des Babys dürfte bei Logan niemanden wundern. Der Social-Media-Star und sein Bruder sind dafür bekannt, mit ihren Videos im Netz die eine oder andere Grenze des guten Geschmacks zu überschreiten. Vor einigen Jahren entdeckte er darüber hinaus den Boxsport für sich und kämpfte unter anderem gegen den ehemaligen Weltmeister Floyd Mayweather Jr (47). Ende des vergangenen Jahres gab er bekannt, vom Boxen zum Wrestling umzusteigen: "Es gibt kein Geld mehr im Boxen, jede Firma geht Pleite."

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, Januar 2024

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im April 2024

