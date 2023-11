Japanischer Rockstar Heath stirbt mit 55 Jahren an Krebs

Große Trauer um Heath. Der Japaner entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Musik. Richtig bekannt wurde er aber erst in den 1990er-Jahren als Bassist der Band X Japan. Nach deren Trennung 1997 hatte er sich auf seine Solokarriere konzentriert. 2007 feierte die Rockgruppe eine große Reunion, und auch Heath war seitdem wieder fester Teil davon. In den vergangenen Monaten hatte er jedoch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun ist Heath tot.

Wie X Japan offiziell bekannt gibt, sei Hiroshi Morie, wie Heath mit bürgerlichem Namen heißt, bereits am 29. Oktober an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung in einem Krankenhaus gestorben: "Sein Krebs wurde bei einer Untersuchung im Juni dieses Jahres festgestellt. Trotz seiner Bemühungen, die Krankheit zu bekämpfen, verschlechterte sich sein Zustand im Oktober plötzlich." Die Bandmitglieder hätten sich persönlich von ihm verabschieden können, aber seien dennoch zutiefst traurig und bestürzt über seinen plötzlichen Verlust. Heath wurde 55 Jahre alt.

Die Beerdigung werde im engsten Familienkreis stattfinden – das Datum soll geheim bleiben. "Die Familie bittet darum, von Besuchen, Spenden oder Blumen Abstand zu nehmen", heißt es in dem Statement. Zu einem späteren Zeitpunkt sei aber auch noch eine Abschiedszeremonie geplant.

