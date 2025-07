Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee outen sich als Prepper

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung ihre ungewöhnliche Vorbereitung auf Krisensituationen verraten. "Die nächsten 25 Jahre könnten wir gut überleben. Es ist alles da: Gas, Benzin, vor allem horten wir Klopapier. Davon haben wir am meisten", scherzte Matthias über die Vorratshaltung in ihrem gemeinsamen Zuhause. Die Schauspielerin ergänzte schmunzelnd, dass auch der Vorrat an Nudeln beachtlich sei. Gemeinsam hätten sie sich nach eigener Aussage zu sogenannten Preppern entwickelt – Menschen, die auf mögliche Katastrophen vorbereitet sein wollen.

Rubys Überlebenskünste scheinen tief in ihrer Vergangenheit verwurzelt zu sein. Sie berichtete im Gespräch mit der Zeitung von ihrer Kindheit auf einer einsamen Insel, wo sie zweimal für jeweils ein halbes Jahr mit ihrer Mutter gelebt habe. "Ich habe kleine Fische geangelt und auf heißen Steinen gebraten", erzählte die Schauspielerin über diese prägenden Erfahrungen. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe hätten sie sich dort selbst versorgt und unter anderem eine Höhle, einen Pizzaofen aus Lehm und einen Trinkwasserbrunnen gebaut. Den genauen Ort dieses Abenteuers wollte sie nicht preisgeben: "Damit es einsam bleibt."

Matthias, der seine Freundin als jemanden mit "eingebautem Survival-Mode" bezeichnet, ist offensichtlich beeindruckt von ihren Fähigkeiten und Erlebnissen. Ihr Wissen und ihre Selbstständigkeit dürften auch in ihrem neuen gemeinsamen Filmprojekt hilfreich gewesen sein. In dem Mystery-Thriller "Brick", der am 10. Juli auf Netflix erscheint, spielt das Paar ein Hamburger Ehepaar, das plötzlich von einer unüberwindbaren Mauer von der Außenwelt abgeschnitten wird. Privat scheinen die beiden jedenfalls gut vorbereitet zu sein – sowohl auf die große Leinwand als auch auf mögliche Herausforderungen jenseits ihrer Schauspielkarrieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025