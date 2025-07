110 Meter hinabgestürzt: Neue Infos zu Sophia Hutchins' Tod

Am 2. Juli kam Sophia Hutchins bei einem tragischen Quad-Unfall in den Bergen von Malibu ums Leben. Wie der Daily Mail gemeldet wurde, fuhr die Managerin und enge Freundin von Caitlyn Jenner (75) mit hoher Geschwindigkeit auf der Decker Canyon Road, als sie mit einem Mazda 6 kollidierte und anschließend 110 Meter eine Klippe hinabstürzte. Der Fahrer des Mazdas und sein Beifahrer blieben unverletzt. Sophia wurde noch an der Unfallstelle für tot erklärt.

Laut Sergeant Eduardo Saucedo von der Los Angeles County Sheriff's Abteilung befand sich die 29-Jährige in einem Polaris-ATV aus dem Jahr 2013. Es wird vermutet, dass sie versuchte, den Mazda zu umfahren, doch ihre Geschwindigkeit war zu hoch. Rettungsteams mussten die Klippenseite abseilen, um ihren Körper zu bergen. Nach Angaben der Behörden sind weitere Untersuchungen, darunter ein toxikologischer Bericht, nötig, um den Vorfall abschließend zu klären. Caitlyn wurde während der Rettungsarbeiten an der Unfallstelle gesehen.

Sophia und Caitlyn waren nicht nur beruflich, sondern auch emotional eng miteinander verbunden. "Wir haben so viel gemeinsam. Wir sehen die Welt so ähnlich und wir passen so gut zueinander, weil wir uns gegenseitig herausfordern", erklärte die 29-Jährige im "The Hidden Truth with Jim Breslo"-Podcast. Sophia war Geschäftsführerin der Caitlyn Jenner Foundation und erschien in Caitlyns Reality-Serie "I Am Cait". Öffentlich geäußert hat sich die 75-Jährige zu der Tragödie bislang nicht. Auf aktuellen Fotos, die TMZ vorliegen, zeigt sich die TV-Persönlichkeit tapfer in Malibu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Hutchins, Managerin von Caitlyn Jenner

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, Februar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins, März 2022