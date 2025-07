Escort behauptet: Cassie hat die Macht von P. Diddy genossen

Der ehemalige Escort Clayton Howard hat schwere Vorwürfe gegen Cassie (38) und Sean "Diddy" Combs (55) erhoben. In einer Klage behauptet er, dass die Sängerin und der Rapper ihn unter Drogen gesetzt, manipuliert und traumatisiert hätten. In einem Interview mit TMZ gibt Clayton an, dass Cassie aktiv Diddys Macht genossen und eingesetzt habe, um ihre Interessen zu verfolgen. Er beschreibt sie als eine Person, die die Kontrolle des Musikmoguls nutzte, um ihn in exotische sexuelle Begegnungen zu verwickeln. Trotz seiner eigenen Bedenken setzte Clayton seine Kontakte zu den beiden fast ein Jahrzehnt fort, da er Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen durch Diddy hatte und das Geld dringend benötigte.

Die Klage gegen das ehemalige Paar wurde erst kürzlich eingereicht – laut Clayton versuchte er jedoch schon früher, rechtliche Schritte einzuleiten. Doch sein damaliger Anwalt Tyrone Blackburn habe die Klage verzögert, angeblich um Cassies Ruf während der Gerichtsverhandlungen gegen Diddy zu schützen. Clayton richtet seine Kritik auch an die Behörden. Er wirft ihnen vor, Unrecht an männlichen Opfern wie ihm zu ignorieren und sich ausschließlich auf Diddy konzentriert zu haben. Neben den Anschuldigungen der Manipulation beschuldigt Clayton Cassie zudem, ihn mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu haben.

Cassie und Diddy waren fast ein Jahrzehnt lang sowohl beruflich als auch privat miteinander verbunden – und galten in der Musikbranche einst als absolutes Traumpaar. Die Sängerin begann ihre Karriere unter Diddys Label und wurde durch Songs wie "Me & U" bekannt. Ihre langjährige Beziehung endete offiziell im Jahr 2018, was von Fans und Medien damals stark verfolgt wurde. Von beiden Angeklagten sind bislang noch keine öffentlichen Reaktionen zu den aktuellen Vorwürfen bekannt.

Getty Images Cassie und P. Diddy in London im Jahr 2017

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016