Keine Eifersucht: Das war BATN-Hais Grund für Tränenausbruch

Das Reality-Format Beauty & The Nerd hat in seiner jüngsten Episode für emotionale Momente gesorgt: Der Zauberer Hai, der im Team mit Model Julia Römmelt (31) ist, brach in Tränen aus. Grund war der Einzug von Max Bornmann, der vor allem bei den Beautys für Aufsehen sorgte. Hai fühlte sich plötzlich distanziert von seiner Teamkollegin Julia. Während einige vermuteten, Eifersucht könnte eine Rolle spielen, stellt Hai nun im Interview mit Promiflash klar: "Mir wurde in dem Moment bewusst, wie wichtig Teamzusammenhalt ist. Es ging nicht um Eifersucht, sondern vielmehr darum, dass unser Fokus im Team kurzzeitig verloren ging."

Nach dem Zwischenfall führten Julia und Hai ein intensives Gespräch, das ihnen half, die Situation aufzuklären. Julia gab gegenüber Promiflash offen zu, dass sie zu Beginn überfordert war: "Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, wie sehr Hai das emotional beschäftigt hat." Das Gespräch habe Julia aber geholfen, besser mit der Situation umzugehen und mehr auf Hais Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. "Ich habe mir seine Worte wirklich zu Herzen genommen und danach sehr bewusst darauf geachtet, dass er sich sicher und wohlfühlt", betont das Playmate. Auch Hai hebt hervor, wie sehr er Julia als Teamkollegin schätzt und lobt ihre Fähigkeit, Probleme offen anzusprechen und Konflikte zu lösen.

Max' Einzug brachte kurzzeitig Unruhe in Hai und Julias Team. Mit seinen Flirt-Offensiven stellte der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat im Handumdrehen die Villa auf den Kopf. Wie Hai im Interview mit Promiflash vermutet, war das genau seine Strategie. "Ich habe früh erkannt, dass er ganz gezielt vorgegangen ist – strategisch und bewusst. Sein Verhalten hat innerhalb der Teams für Unruhe gesorgt, was natürlich ein Vorteil für sein eigenes Team war. Wenn Beautys den Fokus auf ihren eigenen Nerd verlieren, verschiebt sich das Gleichgewicht", schlussfolgert der Magier und fügt hinzu: "Das war ein Spielzug, den ich nicht unterschätzt habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / haixdo Hai, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat